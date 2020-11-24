В Госдуму внесли проект закона о «студенческом капитале»

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о «студенческом капитале». Согласно документу, каждому студенту откроют персональный счет, снять с него деньги можно после получения диплома.

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о «студенческом капитале». Согласно документу, каждому студенту откроют персональный счет, снять с него деньги можно после получения диплома, передает РИА Новости.

Предполагается, что у выпускников вузов за время учебы накопится 500 тысяч рублей, у выпускников техникумов — 250 тысяч.

Лидер фракции пояснил, что «студенческий капитал» поможет выпускникам, пока они ищут работу.

«А кто-то может на эти деньги и создать свое первое дело и начнет свой бизнес», — предположил политик.