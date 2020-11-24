В Горроще произошло ДТП, его участник ищет очевидцев
Пользователи сети отметили, что повернуть налево в этом месте очень сложно. «По правилам там ни кто не ездит… прут прямо в лоб», — написали они.
Вечером в понедельник, 23 ноября в Горроще произошло ДТП. В 19:00 на пересечении улиц Черновицкой и Островского столкнулись Renault и Opel Vectra.
Один из
Пользователи сети отметили, что повернуть налево в этом месте очень сложно. «По правилам там ни кто не ездит… прут прямо в лоб», — написали они
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