В Горроще произошло ДТП, его участник ищет очевидцев

Пользователи сети отметили, что повернуть налево в этом месте очень сложно. «По правилам там ни кто не ездит… прут прямо в лоб», — написали они.

Вечером в понедельник, 23 ноября в Горроще произошло ДТП. В 19:00 на пересечении улиц Черновицкой и Островского столкнулись Renault и Opel Vectra.

Один из водителей обратился к очевидцам с просьбой откликнуться.

Пользователи сети отметили, что повернуть налево в этом месте очень сложно. «По правилам там ни кто не ездит… прут прямо в лоб», — написали они