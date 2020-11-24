В центре Рязани произошло ДТП с маршруткой

Из-за аварии образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение осложнено на улицах Краснорядской и Горького (от пересечения с улице Право-Лыбедской).

Вечером во вторник, 24 ноября, в центре Рязани произошло ДТП с маршруткой. На улице Краснорядской «притерлись» внедорожник и маршрутка №47.

Из-за аварии образовалась пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение осложнено на улицах Краснорядской и Горького (от пересечения с улице Право-Лыбедской).

По словам очевидцев, некоторые водители объезжают столкнувшиеся машины по тротуару.

Подробности ДТП уточняются.