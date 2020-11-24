Стали известны подробности ночного пожара в Милославском

Стали известны подробности пожара, который произошел в Милославском в ночь на 24 ноября. За рулем грузовика Scania был 56-летний житель Тулы, пишет издательство «Пресса».

Стали известны подробности пожара, который произошел в Милославском в ночь на 24 ноября. За рулем грузовика Scania был 56-летний житель Тулы, пишет издательство « Пресса ».

Мужчина ожидал очереди загрузки зерна. По предварительным данным, в машине произошло замыкание. Расчет оперативно прибыл на вызов, однако огонь уничтожил грузовик.

Водителю оказали медпомощь, он не нуждается в госпитализации.