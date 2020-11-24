Стал известен размер индексации пенсий в 2021 году

Запланированное повышение почти в 1,5 раза превысит инфляцию, которая, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8%. Кроме того, с 1 февраля повысят ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.

С 1 января 2021 года все страховые пенсии проиндексируют на 6,3%. В среднем выплата увеличится на 1 000 рублей, рассказала « Парламентской газете » зампредседателя Комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова.

По ее словам, об этом президент Владимир Путин сообщил еще в сентябре. «Как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — процитировала Бибикова главу государства.

Запланированное повышение почти в 1,5 раза превысит инфляцию, которая, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8%.

Кроме того, с 1 февраля повысят ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.

«Здесь размер индексации определяется, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8%", — отметила Бибикова.

С 1 апреля проиндексируют и социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Предварительный процент индекса 2,6, но его еще могут скорректировать.