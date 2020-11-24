Соцсети: в Октябрьском городке рязанец скончался от передозировки

Четыре человека употребляли наркотики, у одного из них случилась передозировка. На место прибыли полицейские и две машины скорой.

Вечером в понедельник, 23 ноября, в Октябрьском городке скончался рязанец. Об этом написали пользователи соцсетей.

По словам автора поста, четыре человека употребляли наркотики, у одного из них случилась передозировка. На место прибыли полицейские и две машины скорой.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.