Соцсети: в Октябрьском городке рязанец скончался от передозировки
Четыре человека употребляли наркотики, у одного из них случилась передозировка. На место прибыли полицейские и две машины скорой.
Вечером в понедельник, 23 ноября, в Октябрьском городке скончался рязанец. Об этом написали пользователи соцсетей.
По словам автора поста, четыре человека употребляли наркотики, у одного из них случилась передозировка. На место прибыли полицейские и две машины скорой.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.