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Рязанским муниципалитетам выделят деньги на отлов и содержание бездомных животных
Об этом стало известно 23 ноября на заседании облдумы. Закон поможет органам местного самоуправления регулировать отлов животных, их транспортировку, передачу в приют, дальнейшее содержание, а также поиск для них новых владельцев.

Рязанским муниципалитетам планируют выделить средства на отлов и содержание бездомных животных. Об этом стало известно 23 ноября на заседании облдумы.

Закон поможет органам местного самоуправления регулировать отлов животных, их транспортировку, передачу в приют, дальнейшее содержание, а также поиск для них новых владельцев.

Средства планируется выделять из бюджета области. Общий объем субвенции в 2021 году составит 23 млн рублей. В текущем году на содержание и отлов животных муниципалитеты тратили средства из своего бюджета.

На заседании отметили, что расчет бюджета проводился, исходя из информации муниципалитетов о пойманных безнадзорных животных.

Проанализировать численность животных на улицах планируются в следующем году.

Депутаты утвердили законопроект в первом чтении.