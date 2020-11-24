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Рязанские врачи пройдут переквалификацию для лечения пациентов с COVID-19
Первый заместитель председателя рязанской облдумы Дмитрий Хубезов рассказал, что приступить к лечению пациентов с COVID-19 у сотрудников медучреждений получится после четырех месяцев переобучения. Он отметил, что такая схема нашла применение во многих регионах. Также рассматривается возможность работы студентов 6 курса врачами скорой медицинской помощи.

Первый заместитель председателя рязанской облдумы Дмитрий Хубезов рассказал, что в настоящее время готовится обращение о разрешении рязанским врачам пройти переквалификацию для лечения больных коронавирусом. Об этом стало известно на заседании облдумы 23 ноября.

По словам Хубезова, приступить к лечению пациентов с COVID-19 у сотрудников медучреждений получится после четырех месяцев переобучения.

Он отметил, что такая схема нашла применение во многих регионах. Также рассматривается возможность работы студентов 6 курса врачами скорой медицинской помощи.