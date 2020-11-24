Рязанские приставы разыскивают мужчину за долги по алиментам

По месту регистрации он не проживает, по последнему известному адресу не установлен, на связь с судебными приставами не выходит. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Рязанские приставы разыскивают 35-летнего Михаила Желонкина, который не платит алименты своим 7-летней и 3-летней дочерям. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Долг рязанца составил уже около 150 тысяч рублей. По месту регистрации он не проживает, по последнему известному адресу не установлен, на связь с судебными приставами не выходит.