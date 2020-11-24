Рязанские общественники составили список участков теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией

Активисты ОНФ обратились к рязанцам с призывом сообщать об участках теплотрасс, которые в нарушении действующих норм имеют проблемы с теплоизоляцией. Зимой изношенная или даже отсутствующая теплоизоляция может привести к проблемам с отоплением жилых домов и социальных объектов, отменили общественники.

Активисты ОНФ обратились к рязанцам с призывом сообщать об участках теплотрасс, которые в нарушении действующих норм имеют проблемы с теплоизоляцией. Зимой изношенная или даже отсутствующая теплоизоляция может привести к проблемам с отоплением жилых домов и социальных объектов, отменили общественники.

С помощью местных жителей список дополнили следующими адресами:

улица 2-я Железнодорожная дом 32;

Троллейбусный перекресток дом 6;

улица Грибоедова дом 9;

улица Станкозаводская дом 28/9;

улица Колхозная дом 14;

улица Юннатов дом 2/6;

улица Сельских строителей в микрорайоне Недостоево и другим.

Все случаи подтвердились во время выездов активистов. Перечень адресов направили в мэрию с призывом к властям в кратчайшие сроки устранить нарушения.