\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
Срд, 25
Чтв, 26
-1°
ЦБ USD 75.81 0.05 25/11
ЦБ EUR 89.89 -0.04 25/11
Нал. USD 75.66 / 77.1 13:33
Нал. EUR 90 / 90.52 13:33
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
9 334
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
23 083
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
45 733
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
50 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанские общественники составили список участков теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией
Активисты ОНФ обратились к рязанцам с призывом сообщать об участках теплотрасс, которые в нарушении действующих норм имеют проблемы с теплоизоляцией. Зимой изношенная или даже отсутствующая теплоизоляция может привести к проблемам с отоплением жилых домов и социальных объектов, отменили общественники.

Активисты ОНФ обратились к рязанцам с призывом сообщать об участках теплотрасс, которые в нарушении действующих норм имеют проблемы с теплоизоляцией. Зимой изношенная или даже отсутствующая теплоизоляция может привести к проблемам с отоплением жилых домов и социальных объектов, отменили общественники.

С помощью местных жителей список дополнили следующими адресами:

  • улица 2-я Железнодорожная дом 32;
  • Троллейбусный перекресток дом 6;
  • улица Грибоедова дом 9;
  • улица Станкозаводская дом 28/9;
  • улица Колхозная дом 14;
  • улица Юннатов дом 2/6;
  • улица Сельских строителей в микрорайоне Недостоево и другим.

Все случаи подтвердились во время выездов активистов. Перечень адресов направили в мэрию с призывом к властям в кратчайшие сроки устранить нарушения.