Рязанские общественники составили список участков теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией
Активисты ОНФ обратились к рязанцам с призывом сообщать об участках теплотрасс, которые в нарушении действующих норм имеют проблемы с теплоизоляцией. Зимой изношенная или даже отсутствующая теплоизоляция может привести к проблемам с отоплением жилых домов и социальных объектов, отменили общественники.
Активисты ОНФ обратились к рязанцам с призывом сообщать об участках теплотрасс, которые в нарушении действующих норм имеют проблемы с теплоизоляцией. Зимой изношенная или даже отсутствующая теплоизоляция может привести к проблемам с отоплением жилых домов и социальных объектов, отменили общественники.
С помощью местных жителей список дополнили следующими адресами:
- улица 2-я Железнодорожная дом 32;
- Троллейбусный перекресток дом 6;
- улица Грибоедова дом 9;
- улица Станкозаводская дом 28/9;
- улица Колхозная дом 14;
- улица Юннатов дом 2/6;
- улица Сельских строителей в микрорайоне Недостоево и другим.
Все случаи подтвердились во время выездов активистов. Перечень адресов направили в мэрию с призывом к властям в кратчайшие сроки устранить нарушения.