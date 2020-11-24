Рязанская семья с 10-летним ребенком осталась без жилья

Сейчас пострадавшая семья живет у родственников и нуждается в помощи. Рязанцы попросили ее у депутата Госдумы Андрея Красова и региональных парламентариев Николая Митрохина и Владимира Материкина.

Рязанская семья с десятилетним ребенком осталась без жилья. В ночь на 13 ноября в Пертово сгорел многоквартирный дом, в котором жили две семьи, сообщает издательство «Пресса».

При помощи администрации Чучковского района семья Владимира Бирюкова и Татьяны Павленко оперативно получила справку о пожаре, направила пакет документов и ходатайство на получение денежной выплаты в региональный минтруд, а также обратилась в минприроды для выделения леса.

Сейчас пострадавшая семья живет у родственников и нуждается в помощи. Рязанцы попросили ее у депутата Госдумы Андрея Красова и региональных парламентариев Николая Митрохина и Владимира Материкина.

Помочь также могут все желающие. Реквизиты банка:

Получатель: Бирюков Владимир Иванович

Счет получателя: 40817810553002089150

Банк получателя: РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК

БИК Банк получателя: 046126614

Корреспондентский счет: 30101810500000000614

Отмечается, что члены второй пострадавшей семьи сейчас восстанавливают паспорта, чтобы также получить помощь.