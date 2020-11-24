Рязанская семья с 10-летним ребенком осталась без жилья

Рязанская семья с десятилетним ребенком осталась без жилья. В ночь на 13 ноября в Пертово сгорел многоквартирный дом, в котором жили две семьи,
При помощи администрации Чучковского района семья Владимира Бирюкова и Татьяны Павленко оперативно получила справку о пожаре, направила пакет документов и ходатайство на получение денежной выплаты в региональный минтруд, а также обратилась в минприроды для выделения леса.
Сейчас пострадавшая семья живет у родственников и нуждается в помощи. Рязанцы попросили ее у депутата Госдумы Андрея Красова и региональных парламентариев Николая Митрохина и Владимира Материкина.
Помочь также могут все желающие. Реквизиты банка:
Получатель: Бирюков Владимир Иванович
Счет получателя: 40817810553002089150
Банк получателя: РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК
БИК Банк получателя: 046126614
Корреспондентский счет: 30101810500000000614
Отмечается, что члены второй пострадавшей семьи сейчас восстанавливают паспорта, чтобы также получить помощь.