Рязанская область дополнительно получит более 68 миллионов

Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 68 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплаты медикам и реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета,
Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров уточнил, что общая сумма межбюджетных трансфертов составит 68 миллионов 143 тысячи рублей.
«Дополнительные федеральные деньги уже в ближайшее время поступят в регион», — сказал Макаров.
Рязанский губернатор Николай Любимов отметил, что дополнительное финансирование поможет обеспечить стимулирующими выплатами медиков, которые лечат больных коронавирусом. По словам главы региона, врачи работают с повышенной нагрузкой и рисками.
«Во многом благодаря их профессионализму и ответственности люди получают необходимую помощь и лечение. Поэтому поддержку наших медработников в виде стимулирующих доплат считаю очень важной и своевременной», — добавил Любимов.
Он подчеркнул, что федеральная поддержка Рязанского региона позволит также реализовать необходимые меры по сохранению устойчивости и сбалансированности регионального бюджета.