Рязанская область дополнительно получит более 68 миллионов

Деньги пойдут на выплаты медикам и реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров уточнил, что общая сумма межбюджетных трансфертов составит 68 миллионов 143 тысячи рублей.

Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 68 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплаты медикам и реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета, сообщил сайт регионального правительства во вторник, 24 ноября.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров уточнил, что общая сумма межбюджетных трансфертов составит 68 миллионов 143 тысячи рублей.

«Дополнительные федеральные деньги уже в ближайшее время поступят в регион», — сказал Макаров.

Рязанский губернатор Николай Любимов отметил, что дополнительное финансирование поможет обеспечить стимулирующими выплатами медиков, которые лечат больных коронавирусом. По словам главы региона, врачи работают с повышенной нагрузкой и рисками.

«Во многом благодаря их профессионализму и ответственности люди получают необходимую помощь и лечение. Поэтому поддержку наших медработников в виде стимулирующих доплат считаю очень важной и своевременной», — добавил Любимов.

Он подчеркнул, что федеральная поддержка Рязанского региона позволит также реализовать необходимые меры по сохранению устойчивости и сбалансированности регионального бюджета.