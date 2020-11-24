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Рязанец едва не зарезал мать
21-летний мужчина живет с бабушкой, не работает и злоупотребляет алкоголем. Он пьяным пошел к матери и потребовал у нее денег. Та отказала ему в просьбе и указала на необходимость работать.

Житель Михайлова едва не зарезал мать. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

21-летний мужчина живет с бабушкой, не работает и злоупотребляет алкоголем. Он пьяным пошел к матери и потребовал у нее денег. Та отказала ему в просьбе и указала на необходимость работать.

«Также мать, переживая за сына, высказала недовольство его „паразитическим“ образом жизни, — рассказала пресс-служба. — Молодому человеку не понравилось, что вместо денег он получил упреки».

Мужчина достал из кармана складной нож и, обнажив лезвие, пригрозил матери. Та стала кричать и звать соседей, ее сын скрылся.

Полицейские разыскали злоумышленника. Ему грозит до двух лет тюрьмы по статье 119 УК («Угроза убийством»).