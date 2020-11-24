Рязань попала в шорт-лист конкурса «Столица «Тотального диктанта»

Завершилось голосование за «Столицу Тотального диктанта ― 2021». Рязань вошла в шорт-лист конкурса, вместе с ней бороться за приезд автора «Тотального диктанта» писателя Дмитрия Глуховского будут еще пять городов-финалистов.

Завершилось голосование за « Столицу Тотального диктанта ― 2021 ». Рязань вошла в шорт-лист конкурса, вместе с ней бороться за приезд автора «Тотального диктанта» писателя Дмитрия Глуховского будут еще пять городов-финалистов.

Рязань набрала 8 998 голосов и оказалась на втором месте, уступив Якутску — 11 411 голосов.

В шорт-лист также вошли Ярославль (2 905 голосов), Салехард (2 453 голоса), Саранск (2 220 голосов) и Томск (2 216 голосов).

У представителей этих городов есть два с половиной месяца, чтобы подготовиться к презентации своего населенного пункта в финале конкурса «Столица Тотального диктанта — 2021», который пройдет 6 февраля 2021 года в Москве. Окончательное решение о том, какой город станет столицей «Тотального диктанта», примет жюри.

Напомним, в выбранной столице Дмитрий Глуховский прочитает свой текст 10 апреля 2021 года, а из специально организованной студии будет транслироваться часть онлайн-марафона.