«Ростелеком» объявил победителей проекта «УМестный туризм»

Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студией в московском офисе «Ростелекома» и командами журналистов и блогеров в 16 регионах ЦФО. Конкурс «УМестный туризм» проводился впервые летом 2020 года.

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» подвел итоги конкурса «Уместный туризм», посвященного популяризации и развитию достопримечательностей регионов ЦФО и применению цифровых технологий в туризме. Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студией в московском офисе «Ростелекома» и командами журналистов и блогеров в 16 регионах ЦФО. Конкурс «УМестный туризм» проводился впервые летом 2020 года.

По условиям, командам необходимо было подготовить видеосюжеты об интересных местах, туристических и культурных объектах своего региона и поделиться лайфхаками, которые позволят гостям комфортно и с удовольствием провести время. Участники также предложили решения с использованием услуг «Ростелекома» для создания безопасной и комфортной инфраструктуры в туристических местах. Защита проектов прошла в онлайн-формате, а победителей выбрали сами участники команд.

«Компания „Ростелеком“ стала пионером в создании цифровой инфраструктуры внутреннего туризма. Мобильные гиды, онлайн-продажи билетов в музеи и усадьбы, видеоаналитика, позволяющая выстраивать правильную логитистику в туротрасли, „Ростелеком экраны“, умные музеи, безопасные парковки с умным освещением и шлагбаумами — все эти и другие решения открывают для туристов новые возможности путешествий. Поздравляю победителей и благодарю всех участников за проделанную колоссальную работу. Вы создали своими руками некую дорожную карту для дальнейшего внедрения технологических новинок, которые послужат во благо каждого путешественника и станут опорой для создания цифрового туризма в регионах», — сказал Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор МРФ «Центр».

Победителями конкурса стали:

1 место — команда Белгородской области;

2 место — команда «Охотники за сокровищами» из Тверской области;

3 место — команда «Просто космос» из Калужской области.

Победителем спецноминации «Выбор Медиаклуба» стала команда Ивановской области «Мишка на сервере». Экспертами этой номинации стали участники профессионального сообщества блогеров и журналистов, работающих по всему центральному региону.

В спецноминации «Выбор департамента внешних коммуникаций» победила команда «Рязань — ВДВ». За опорный критерий своих оценок жюри взяли защиту проекта.

Жюри в спецноминация «Выбор МРФ „Центр“» стали руководители Макрорегионального филиала во главе с директором Дмитрием Кимом. Первое место они присудили команде «Регион 67» из Смоленской области.

Также специальным призом решено было отметить команду «ПРОВоронеж», подарившую конкурсу название «УМестный туризм».

«Мне понравилась идея конкурса и его организация. Очень современно и красиво прошла церемония подведения итогов. Надеюсь, будет еще много подобных конкурсов и мероприятий от компании», — рассказал Анатолий Тверитнев, участник команды «Рязань — ВДВ».

Все участники получили памятные призы от «Ростелекома», а для победителя конкурса в основной номинации организаторы приготовили поездку в музей-заповедник Поленова.