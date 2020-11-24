Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер COVID-19
На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник, 24 ноября, Попова рассказала, что COVID-19 «будет приходить, скорее всего, каждый год» и «активничать» в холодный период.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус обретает сезонный характер и «становится в линейку других сезонных вирусов»,
На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека во вторник, 24 ноября, Попова рассказала, что COVID-19 «будет приходить, скорее всего, каждый год» и «активничать» в холодный период.