Прилуцкий прокомментировал нехватку тестов на COVID-19

Глава регионального минздрава добавил, что в планах — увеличить тестирование в больнице №11, БСМП и кожвендиспансере. Он также подчеркнул, что Рязанская область получила 15 миллионов на закупку оборудования для лаборатории в ОКБ.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий прокомментировал недоступность для большинства жителей региона тестов на коронавирус. Он выступил с отчетом на заседании облдумы в понедельник, 23 ноября.

По словам Прилуцкого, количество тестов, которые проводили в лабораториях минздрава, увеличились. В апреле их было 100 в день, сейчас - более 1700.

Министр отметил, что во многом осложняет и тормозит работу желание людей без показания врачей сделать тест.

Прилуцкий добавил, что в планах — увеличить тестирование в больнице №11, БСМП и кожвендиспансере. Он также подчеркнул, что Рязанская область получила 15 миллионов на закупку оборудования для лаборатории в ОКБ.