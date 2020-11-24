Появилось фото с места ДТП у «Круиза»
Полиция опубликовала фото с места ДТП, которое произошло у «Круиза» 23 ноября. 66-летний житель Рязанского района на «КамАЗе» не справился с управлением.
Полиция опубликовала фото с места ДТП, которое произошло у «Круиза» 23 ноября.
66-летний житель Рязанского района на «КамАЗе» не справился с управлением и врезался в грузовой Volvo под управлением 48-летнего жителя Тумы, который стоял в попутном направлении.
В результате водитель «КамАЗа» получил травмы, ему оказали медпомощь.