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Попова: в России нет повторных случаев COVID-19
«Мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — отметила глава Роспотребнадзора на пресс-конференции.

Во вторник, 24 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев COVID-19. По ее словам, всего в мире подтвердили 24 случая повторного заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

«Мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — отметила глава Роспотребнадзора на пресс-конференции.

Ранее Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер COVID-19.