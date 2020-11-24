Попова: в России нет повторных случаев COVID-19

«Мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — отметила глава Роспотребнадзора на пресс-конференции.

Во вторник, 24 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев COVID-19. По ее словам, всего в мире подтвердили 24 случая повторного заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

«Мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — отметила глава Роспотребнадзора на пресс-конференции.

Ранее Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер COVID-19.