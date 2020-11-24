Попова: в России нет повторных случаев COVID-19
«Мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — отметила глава Роспотребнадзора на пресс-конференции.
Во вторник, 24 ноября, глава Роспотребнадзора
«Мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений, у нас пока нет ни одного достоверного подтверждения того, что это повторное заражение», — отметила глава Роспотребнадзора на пресс-конференции.
Ранее Роспотребнадзор спрогнозировал сезонный характер COVID-19.