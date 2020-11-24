Под Петербургом мужчина взял в заложники шестерых детей

По данным собеседника агентства, мужчина захватил заложников в одном из домов в Колпино. Источник утверждает, что злоумышленник пьян, у него есть топор. В полицию обратилась жена мужчины.

В пригороде Санкт-Петербурга мужчина взял в заложники шестерых детей. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, мужчина захватил заложников в одном из домов в Колпино. Источник утверждает, что злоумышленник пьян, у него есть топор.

В полицию обратилась жена мужчины, она не смогла попасть в дом. Сейчас со злоумышленником ведут переговоры.