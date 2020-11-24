Петербуржец освободил взятых в заложники детей

Во вторник, 24 ноября, пьяный 38-летний мужчина закрылся в доме с детьми, двое из которых являются его родными. Младшему ребенку — три года, старшему — 15 лет.

В пригороде Санкт-Петербурга Колпино мужчина освободил шестерых детей, которых взял в заложники. Их состояние не вызывает опасений, они не пострадали, передает РИА Новости.

Во вторник, 24 ноября, пьяный 38-летний мужчина закрылся в доме с детьми, двое из которых являются его родными. Младшему ребенку — три года, старшему — 15 лет.

Вечером мужчина сдался полиции.

По данным властей, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а «мама нормальная». Семья малообеспеченная.