Оперштаб: 16 рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ

По данным на 24 ноября в рязанских больницах находится 421 пациент с коронавирусом, в том числе трое детей. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным на 24 ноября в рязанских больницах находится 421 пациент с коронавирусом, в том числе трое детей. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Состояние 62 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 318 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 41 пациент, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они находятся на карантине и проходят лечение на дому.