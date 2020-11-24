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Назван ранний симптом COVID-19
Эксперты отмечают, что при респираторных инфекциях у многих пациентов притупляется или изменяется восприятие вкуса. Так, они описали случай 59-летней пациентки с коронавирусом. Примерно за неделю до госпитализации она начала страдать от потери аппетита, продукты стали казаться ей безвкусными и «металлическими». Спустя время у женщины пропало обоняние, хотя нос не был заложен.

Ученые из Национального института здоровья США считают, что ранним симптомом COVID-19 может быть металлический привкус во рту, передает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что при респираторных инфекциях у многих пациентов притупляется или изменяется восприятие вкуса. Так, они описали случай 59-летней пациентки с коронавирусом. Примерно за неделю до госпитализации она начала страдать от потери аппетита, продукты стали казаться ей безвкусными и «металлическими». Спустя время у женщины пропало обоняние, хотя нос не был заложен.

В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) пояснили, что металлический привкус во рту может быть признаком целого ряда заболеваний, например, болезни десен, синусита, а также последствием приема антибиотиков или лечения рака. Врачи отметили, что каждый случай надо разбирать отдельно, часто этот симптом не требует лечения.