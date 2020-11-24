Назван продукт, способный уберечь легкие при COVID-19

Врач-диетолог Маргарита Королева отметила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, которые помогают бороться с инфекцией. Жировые компоненты желтка входят в состав альвеол легких.

Врач-диетолог Маргарита Королева назвала продукт, способный уберечь легкие при COVID-19 и облегчить течение болезни. Речь идет о куриных яйцах, пишут «Аргументы и факты».

Королева отметила, что белок яйца идет на построение иммуноглобулинов, которые помогают бороться с инфекцией. Жировые компоненты желтка входят в состав альвеол легких.

Кроме того, в яйцах содержится витамины Е, А (стимулирует выработку иммунитетом «клеток-киллеров»).

Специалист также рекомендовала добавить в рацион оливковое, льняное и подсолнечное масло и жирную морскую рыбу.