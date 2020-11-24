На лечение касимовского фельдшера с COVID-19 собрали более полумиллиона

Ранее коллеги заболевшей женщины объявили сбор денег. Они рассказали, что фельдшер лежит в рязанской больнице №11 в тяжелом состоянии, ей требуется лекарство за 170 тысяч рублей.

На лечение касимовского фельдшера с COVID-19 Елены Сидоровой собрали более полумиллиона рублей. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщила коллега и подруга женщины, организовавшая сбор.

По словам знакомой, собранные средства она сразу же перевела на лечение Елены.

«Я везде объявила, что сбор закрыт, так как больница выделила Елене необходимое лекарство, однако деньги продолжали прибывать. Я все до копейки ей перевела. Впереди у нее длительное лечение и реабилитация. Без оказания помощи неравнодушных, мы бы не справились», — рассказала подруга заболевшей.

Женщина отметила, что Сидорову перевели из отделения реанимации в палату. Однако она по-прежнему находится в тяжелом состоянии и с постели пока не встает. «У нее в повышенный уровень сахара, и необходим кислород», — отметила женщина.

Также коллега сообщила, что у Елены заболел супруг. Он тоже находится в отделении больницы №11. Их 14-летний сын остался дома в Касимове. По ее словам, за мальчиком приглядывают родственники.

Напомним, что ранее коллеги заболевшей женщины объявили сбор денег. Они рассказали, что Сидорова лежит в рязанской больнице №11 в тяжелом состоянии, ей требуется лекарство за 170 тысяч рублей. Позже ей нашли лекарство.