Минздрав назвал уровень летальности от COVID-19 в России

Замглавы Минздрава пояснил, что в ведомстве прогнозируют избыточную смертность. Как утверждает Гриднев, она связана не с коронавирусом, а со страхом больных обращаться к врачам в период эпидемии.

Замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что уровень летальности от COVID-19 в России составляет 1,7%, передает РИА Новости.

Гриднев выступил на координационном совете уполномоченных по правам человека во вторник, 24 ноября. Он пояснил, что в Минздраве прогнозируют избыточную смертность. По словам представителя ведомства, она связана не с коронавирусом, а со страхом больных обращаться к врачам в период эпидемии. Так, с марта отделения неотложной помощи посетили в два раз меньше больных. На 30-50% меньше стало обращений пациентов с хроническими заболеваниями.