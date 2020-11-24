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Маршрутчик высадил рязанку посреди дороги. Мэрия пообещала его наказать
По словам женщины, в понедельник, 23 ноября, около 9 утра она зашла в маршрутку №58 на остановке улица Свободы и попросила остановиться на «Телезаводе», но водитель не выполнил ее просьбую

Маршрутчик высадил рязанку посреди дороги. Пассажирка пожаловалась на этот случай в соцсети, и мэрия пообещала наказать водителя.

По словам женщины, в понедельник, 23 ноября, около 9 утра она зашла в маршрутку №58 на остановке улица Свободы и попросила остановиться на «Телезаводе».

«Увидев, что водитель не перестраивается, сказала еще раз, что мне нужно выйти на „Телезаводе“, на что водитель мне сказал, что он туда заезжать не собирается, хотя эта остановка не по требованию и входит в маршрут, — рассказала рязанка. — На мою фразу, что я оплатила проезд, водитель, продолжая стоять в левой полосе, открыл мне дверь и сказал выходить».

Женщина отметила, что дорога была опасной.

«По правой полосе едут машины, и как-то надо было перебежать и дойти по правой полосе до пешеходного перехода, так как вдоль дороги стоит металлическое ограждение, и по обочине возможности идти нет», — пояснила пассажирка.

Она сфотографировала маршрутку и указала ее номер. Позже мэрия сообщила, что управление транспорта разбирается в ситуации, а информацию о случившемся довели до перевозчика.

«В отношении водителя будут приняты соответствующие меры», — пообещали чиновники.