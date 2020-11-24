Касимовского депутата выпустили из СИЗО

45-летнего депутата обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей. По данным следствия, в мае-июне 2020 года он временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.

Касимовского депутата, предпринимателя Александра Сучкова выпустили из СИЗО. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе областного суда.

В понедельник, 23 ноября, Сучкову поменяли меру пресечения на домашний арест, под которым он пробудет до 10 декабря.

Ранее Сучкову продлили арест до 10 декабря, а его адвокат просил о домашнем аресте или двухмиллионном залоге.

Напомним, 45-летнего депутата обвиняют в растрате почти десяти миллионов рублей. По данным следствия, в мае-июне 2020 года он временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. Используя служебное положение, похитил деньги и направил их на оплату счетов другого предприятия — должника организации, одним из учредителей которого была жена депутата.