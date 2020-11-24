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Изменения в водительские удостоверения и ПТС утвердил глава МВД
Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. Об этом со ссылкой на документ передает ТАСС.

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. Об этом со ссылкой на документ передает ТАСС.

Теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на трех языках: русском, английском и французском.

Приказ уточнил перечень сведений, которые должны быть внесены в форму ПТС, свидетельства о регистрации ТС и в образец ВУ. Так, в свидетельстве необходимо указать данные о мощности двигателя транспортного средства, а для ТС, стоящих на учете на ограниченный срок, — сведения о сроке госрегистрации.

Кроме того, меняется инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.