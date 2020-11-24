Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств

По словам Голиковой, плановая работа по маркировке лекарственных средств стала невозможной в связи с ажиотажным спросом в аптеках. Она пояснила, что из-за этого Правительство упростило процедуру.

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств. Во вторник, 24 ноября, она поучаствовала в заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, во время которого заявила, что сбой в системе маркировки медикаментов был в сентябре, передает РИА Новости.

По словам Голиковой, плановая работа по маркировке лекарственных средств стала невозможной в связи с ажиотажным спросом в аптеках. Она пояснила, что из-за этого Правительство упростило процедуру.

«По информации, которую мы на сегодняшний день имеем из субъектов РФ, эта тема как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках практически снята», — подчеркнула вице-премьер.