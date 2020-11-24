Аркадий Фомин покинул пост секретаря «Единой России» после 12 лет работы. Президиум Генсовета партии рассмотрел его заявление об освобождении от должности в понедельник, 23 ноября. Исполнение обязанностей секретаря регионального отделения «Единой России» возложили на губернатора Николая Любимова.
Как рассказал Фомин, эти годы были для него «по-настоящему хорошей школой жизни».
«Я начинал работать тогда, когда еще не было четкого понимания и взаимодействия с региональной властью, когда, по сути, партия „Единая Россия“ была в оппозиции, — вспомнил он. — Но благодаря нашей совместной работе шаг за шагом мы создавали эффективно работающее региональное отделение».
По словам бывшего секретаря партии, за прошедшие 12 лет было немало сложных ситуаций — экономические кризисы 2008 и 2012 годов, природные пожары 2010 года, взрыв в Осеннем переулке, пандемия коронавируса.
«И везде члены партии были вместе с людьми, оказывали им конкретную помощь, отстаивали их права, защищали их интересы», — отметил Фомин.
Он сообщил, что будет продолжать активно заниматься партийной работой на любом порученном ему направлении.