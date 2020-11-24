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Фомин покинул пост секретаря «Единой России» после 12 лет работы
Аркадий Фомин покинул пост секретаря «Единой России» после 12 лет работы. Президиум Генсовета партии рассмотрел его заявление об освобождении от должности в понедельник, 23 ноября. Как рассказал Фомин, эти годы были для него «по-настоящему хорошей школой жизни».

Аркадий Фомин покинул пост секретаря «Единой России» после 12 лет работы. Президиум Генсовета партии рассмотрел его заявление об освобождении от должности в понедельник, 23 ноября. Исполнение обязанностей секретаря регионального отделения «Единой России» возложили на губернатора Николая Любимова.

Как рассказал Фомин, эти годы были для него «по-настоящему хорошей школой жизни».

«Я начинал работать тогда, когда еще не было четкого понимания и взаимодействия с региональной властью, когда, по сути, партия „Единая Россия“ была в оппозиции, — вспомнил он. — Но благодаря нашей совместной работе шаг за шагом мы создавали эффективно работающее региональное отделение».

По словам бывшего секретаря партии, за прошедшие 12 лет было немало сложных ситуаций — экономические кризисы 2008 и 2012 годов, природные пожары 2010 года, взрыв в Осеннем переулке, пандемия коронавируса.

«И везде члены партии были вместе с людьми, оказывали им конкретную помощь, отстаивали их права, защищали их интересы», — отметил Фомин.

Он сообщил, что будет продолжать активно заниматься партийной работой на любом порученном ему направлении.