Число умерших рязанцев с коронавирусом увеличилось
Число умерших рязанцев с коронавирусом снова увеличилось. За сутки в регионе выявили 115 заболевших, сообщил столичный оперштаб во вторник, 24 ноября.
Число умерших рязанцев с коронавирусом снова увеличилось. За сутки в регионе выявили 115 заболевших, сообщил столичный оперштаб во вторник, 24 ноября.
С начала пандемии заразились 13 348 жителей области, вылечились 10 389 (193 за сутки), умерли 82 пациента (1 за сутки).
В России за сутки зарегистрировали 24 326 новых случаев (2 138 828), выздоровели 23 223 человека (1 634 671), умер 491 пациент (37 031).