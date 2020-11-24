18 рязанцев сделали прививку от COVID-19
Министр пояснил, что в регион доставили 40 вакцин. Пока вакцинацию прошли только работники медицинских учреждений. Он отметил, что об эффективности вакцин можно будет говорить только спустя два месяца.
18 рязанцев сделали прививку от коронавируса. Об этом 23 ноября на заседании облдумы сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
Министр пояснил, что в регион доставили 40 вакцин. Пока вакцинацию прошли только работники медицинских учреждений. Он отметил, что об эффективности вакцин можно будет говорить только спустя два месяца.
Напомним, что первая партия вакцин поступила 22 октября в ОКБ.