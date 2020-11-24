\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 75.81 0.05 25/11
ЦБ EUR 89.89 -0.04 25/11
Нал. USD 75.6 / 77.1 19:24
Нал. EUR 89.7 / 90.1 17:00
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
9 673
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
23 429
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
46 092
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
50 573
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
18 рязанцев сделали прививку от COVID-19
Министр пояснил, что в регион доставили 40 вакцин. Пока вакцинацию прошли только работники медицинских учреждений. Он отметил, что об эффективности вакцин можно будет говорить только спустя два месяца.

18 рязанцев сделали прививку от коронавируса. Об этом 23 ноября на заседании облдумы сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Министр пояснил, что в регион доставили 40 вакцин. Пока вакцинацию прошли только работники медицинских учреждений. Он отметил, что об эффективности вакцин можно будет говорить только спустя два месяца.

Напомним, что первая партия вакцин поступила 22 октября в ОКБ.