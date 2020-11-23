Заместитель рязанского мэра провел совещание по уборке улиц

По официальным данным, ежедневно на улицы выходит более 140 единиц техники. Уборкой тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов занимается более 100 человек. Круглосуточно дежурят 25 машин и более 70 работников.

В понедельник, 23 ноября, заместитель рязанского мэра Владимир Бурмистров провел совещание по уборке улиц, сообщил сайт горадминистрации.

По официальным данным, ежедневно на улицы выходит более 140 единиц техники. Уборкой тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов занимается более 100 человек. Круглосуточно дежурят 25 машин и более 70 работников.

«Прогноз погоды и ситуация на дорогах ежедневно мониторятся специалистами. Когда начинаются осадки, выпавший снег посыпают пескосоляной смесью, чтобы он оставался рыхлым, и через несколько часов начинает работать специальная техника, которая его сгребает и подметает», — говорится в сообщении.

Бурмистров подчеркнул, что борьба с гололедом — первоочередная задача. По его словам, объезды города будут проводиться регулярно, а контроль за уборкой территорий будет строгий.

«Рейды по дворам нужно проводить ежедневно», — сказал заместитель главы.