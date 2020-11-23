Задержаны рязанцы, объявленные в федеральный розыск

Оперативники установили местонахождение и задержали 25-летнего мужчину. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК (Незаконный оборот наркотических средств), он пытался скрыться и был объявлен в розыск.

За выходные полицейские задержали двоих рязанцев, скрывавшихся от суда и следствия и объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники установили местонахождение и задержали 25-летнего мужчину. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК (Незаконный оборот наркотических средств), он пытался скрыться и был объявлен в розыск.

Кроме того, был задержан 48-летний злоумышленник. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК (Кража).

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.