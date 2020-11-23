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За неделю на пожарах в Рязанской области погибли шесть человек
С 16 ноября по 22 ноября потушили 22 пожара. Огонь уничтожил и повредил 12 зданий и шесть машин. Два человека получили травмы, шесть погибли.

За неделю на пожарах в Рязанской области погибли шесть человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С 16 ноября по 22 ноября потушили 22 пожара. Огонь уничтожил и повредил 12 зданий и шесть машин. Два человека получили травмы, шесть погибли.

16 ноября загорелся дом на улице Юбилейной в поселке Искра. Женщина отравилась угарным газом.

18 ноября во время пожара в доме на улице Центральной в поселке Гусь-Железный погибли мужчина 1973 года рождения, женщина 1984 года рождения, мальчик 2015 года рождения и девочка 2020 года рождения.

20 ноября на пожаре в зерносушилке на улице Базарной в селе Горлово огонь уничтожил 10 кубометров семян подсолнечника.

21 ноября на пожаре в гараже на улице Пирогова в Скопине мужчина 1955 года рождения получил ожог лица и верхних конечностей.

22 ноября на пожаре в доме на улице Колхозной в поселке Семчино погибли двое мужчин — 1955 года рождения и 1974 года рождения.