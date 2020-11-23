Врачи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко пояснила, что для снижения вероятности ошибки перед тестированием нельзя есть и полоскать рот антисептическим раствором. В случае, если мазок берут из носа, Романенко посоветовала не сморкаться и не промывать нос, иначе проба окажется неинформативной.
Вирусологи в интервью
В случае, если мазок берут из носа, Романенко посоветовала не сморкаться и не промывать нос, иначе проба окажется неинформативной.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рекомендовала перед сдачей теста не пить, не курить и не чистить зубы.
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский уточнил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.