Врачи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко пояснила, что для снижения вероятности ошибки перед тестированием нельзя есть и полоскать рот антисептическим раствором. В случае, если мазок берут из носа, Романенко посоветовала не сморкаться и не промывать нос, иначе проба окажется неинформативной.

Вирусологи в интервью РБК перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко пояснила, что для снижения вероятности ошибки перед тестированием нельзя есть и полоскать рот антисептическим раствором.

В случае, если мазок берут из носа, Романенко посоветовала не сморкаться и не промывать нос, иначе проба окажется неинформативной.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова рекомендовала перед сдачей теста не пить, не курить и не чистить зубы.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский уточнил, что на результатах тестов может сказаться качество подготовки самих проб.