ВОЗ: вакцина от COVID-19 в виде спрея для носа разрабатывается
«Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев», — говорится в сообщении.
Несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатываются в виде назального спрея. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, пишет
«Оральной вакцины от COVID-19 в настоящее время не существует. Все они пока в формате инъекций. В разработке находится несколько назальных спреев», — сказала она.