\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
-1°
Втр, 24
Срд, 25
ЦБ USD 75.76 -0.25 24/11
ЦБ EUR 89.93 -0.33 24/11
Нал. USD 75.7 / 77.1 17:52
Нал. EUR 89.95 / 90.74 17:51
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
8 078
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
21 814
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
44 404
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
48 976
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Во вторник на пяти рязанских улицах снизят напор воды
Из-за аварийно-восстановительных работ также отключат воду на Михайловском шоссе в домах №№69-а, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 69 корпус 4, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 250 корпус 1, 250 корпус 2, 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7, 242- 266 (частный сектор), 268.

Во вторник, 24 ноября, на пяти рязанских улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ с 9:00 до 17:00 снизят подачу воды по адресам:

  • Михайловское шоссе, дом №№75, 75 корпус 1, 77, 77 корпус 1, 89, 89 корпус 2, 89 корпус 3, 91, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 75-а (детский сад №34),
  • улица Кирпичный завод,
  • улица Мехзавод — полностью, дом №35-а (детский сад №48), 25 (школа №54),
  • улица Керамзавод — полностью, дом №8-а (школа №22), дом №25-а (детский сад №29),
  • улица Октябрьский городок, дома №№19, 21, 33, 34, 35, 35 корпус 1, 36, 37, 38, 40, 43, 33-а (детский сад №24).

Кроме того, в это же время отключат воду на Михайловском шоссе в домах №№69-а, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 69 корпус 4, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 250 корпус 1, 250 корпус 2, 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7, 242- 266 (частный сектор), 268.