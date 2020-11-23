Во вторник на пяти рязанских улицах снизят напор воды

Из-за аварийно-восстановительных работ также отключат воду на Михайловском шоссе в домах №№69-а, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 69 корпус 4, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 250 корпус 1, 250 корпус 2, 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7, 242- 266 (частный сектор), 268.

Во вторник, 24 ноября, на пяти рязанских улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ с 9:00 до 17:00 снизят подачу воды по адресам:

Михайловское шоссе, дом №№75, 75 корпус 1, 77, 77 корпус 1, 89, 89 корпус 2, 89 корпус 3, 91, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 75-а (детский сад №34),

улица Кирпичный завод,

улица Мехзавод — полностью, дом №35-а (детский сад №48), 25 (школа №54),

улица Керамзавод — полностью, дом №8-а (школа №22), дом №25-а (детский сад №29),

улица Октябрьский городок, дома №№19, 21, 33, 34, 35, 35 корпус 1, 36, 37, 38, 40, 43, 33-а (детский сад №24).

Кроме того, в это же время отключат воду на Михайловском шоссе в домах №№69-а, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 69 корпус 4, 73 корпус 1, 73 корпус 2, 250 корпус 1, 250 корпус 2, 250 корпус 3, 250 корпус 4, 250 корпус 5, 250 корпус 6, 250 корпус 7, 242- 266 (частный сектор), 268.