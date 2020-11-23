В среду из-за опиловки деревьев на рязанских улицах отключат свет
В среду, 25 ноября, из-за опиловки деревьев на рязанских улицах отключат свет. Электроэнергии не будет с 9:30 до 15:30.
В среду, 25 ноября, из-за опиловки деревьев на рязанских улицах отключат свет, сообщил сайт горадминистрации.
Электроэнергии не будет с 9:30 до 15:30 по следующим адресам:
- улица Корнилова, дома с 1 по 64;
- улица Мусоргского, дома с 20/33 по 65;
- улица Гайдара, дома с 1 по 64,
- улица Щорса, дома 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22.