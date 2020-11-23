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В Рязанской области обновили рекорд по случаям COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 25 173 новых случая (2 114 502), выздоровели 16 002 человека (1 611 445), умер 361 пациент (36 540).

В Рязанской области обновили рекорд по случаям COVID-19. За сутки в регионе выявили 118 заболевших, сообщил столичный оперштаб в понедельник, 23 ноября.

С начала пандемии заразились 13 233 жителя области, вылечились 10 196 (97 за сутки), умер 81 пациент (нет летальных случаев за сутки).

В России за сутки зарегистрировали 25 173 новых случая (2 114 502), выздоровели 16 002 человека (1 611 445), умер 361 пациент (36 540).