В Рязанской области нашли фрагменты артиллерийских снарядов

Взрывотехники ОМОН осмотрели находку и заключили, что в снарядах нет взрывчатого вещества. Обнаруженные предметы передали полиции.

В Рязанской области нашли 23 фрагмента артиллерийских снарядов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Взрывотехники ОМОН осмотрели находку и заключили, что в снарядах нет взрывчатого вещества.

«Также на прилегающей территории были обнаружены 15 контейнеров для хранения метательных зарядов и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов со следами сильной деформации и механических повреждений», — добавила пресс-служба.

Обнаруженные предметы передали полиции.