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В рязанской БСМП перенесли проверку аудиторов на год
Строительство больницы скорой медицинской помощи на улице Гоголя началось в конце 2016 года. За три года на месте бывшего трамвайного депо выросла семиэтажная больница. Стоимость работ с учетом оборудования составила почти 5,7 миллиарда рублей.

В рязанской БСМП перенесли проверку аудиторов на год. Об этом стало известно в понедельник, 23 ноября, на заседании облдумы.

В текущем году контрольно-счетная палата Рязанской области должна была провести проверку бюджетных затрат на строительство нескольких корпусов БСМП. Однако ее перенесли на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции (в больнице находится «красная зона» с определенным режимом работы и осуществить проверку непросто).

На заседании отметили, что в следующем году аудиторы должны будут также проверить поставку оборудования в новую больницу скорой помощи.

Напомним, строительство больницы скорой медицинской помощи на улице Гоголя началось в конце 2016 года. За три года на месте бывшего трамвайного депо выросла семиэтажная больница.

Стоимость работ с учетом оборудования составила почти 5,7 миллиарда рублей.