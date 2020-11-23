В рязанском драмтеатре отменили спектакль
«Билеты можно сдать в кассу театра, до 17:00 27 ноября. Если вы приобретали их на сайте театра, денежные средства вернутся на карту автоматически», — говорится в сообщении.
В рязанском театре драмы отменили 27 ноября спектакль «Школа соблазна». Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте».
«Билеты можно сдать в кассу театра, до 17:00 27 ноября. Если вы приобретали их на сайте театра, денежные средства вернутся на карту автоматически», — говорится в сообщении.