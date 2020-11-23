В аварии на окраине Рязани пострадали двое мужчин

ДТП произошло в субботу, 21 ноября, примерно в 14:10 у дома №33 на улице Добролюбова. По предварительной информации, 25-летний рязанец на Renault Sandero столкнулся с Lada Kalina. За рулем второй машины был 65-летний рязанец.