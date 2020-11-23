В Рязань начали поступать лекарства для больных COVID-19

Министр отметил, что на закупку данных препаратов регион получил более 40 миллионов рублей из федерального бюджета. Он подчеркнул, что необходимые лекарства предоставляют только тем, у кого действительно подтвержден COVID-19.

В Рязань начали поступать лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом сообщил Андрей Прилуцкий на заседании облдумы в понедельник, 23 ноября.

Министр отметил, что на закупку данных препаратов регион получил более 40 миллионов рублей из федерального бюджета.

Он подчеркнул, что необходимые лекарства предоставляют только тем, у кого действительно подтвержден COVID-19.

По словам Прилуцкого, в аптеках ситуация тоже постепенно налаживается, хотя все еще остается напряженной.

Министр добавил, что на данный момент главная проблема заключается в отсутствии предложений от поставщиков. Из-за этого пока не удается приобрести некоторые виды лекарств.

На заседании было озвучено, что регион уже собрал информацию о недельной потребности аптек в определенных препаратах и направил сообщение об этом федеральным органам власти.