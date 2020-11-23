В полиции прокомментировали обнаруженную гранату в рязанском подъезде
Прибывшие спецслужбы опасных предметов не обнаружили. На время «операции» жильцов дома попросили покинуть здание.
В полиции прокомментировали обнаруженную гранату в рязанском подъезде. В пресс-службе сообщили, что в доме № 28 на улице Затинной обнаружили бесхозный пакет.
Прибывшие спецслужбы опасных предметов не обнаружили.
На время «операции» жильцов дома попросили покинуть здание.
Напомним, гранта, похожая на Ф-1, оказалась страйкбольной.