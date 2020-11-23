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В Петербурге завели дело из-за драки после ссоры в родительском чате
Драка произошла вечером в субботу, 21 ноября, во дворе на проспекте Тореза. Ее участниками стали примерно десять мужчин. Во время потасовки звучала стрельба.

В Санкт-Петербурге завели дело из-за драки после ссоры в родительском чате. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Драка произошла вечером в субботу, 21 ноября, во дворе на проспекте Тореза. Ее участниками стали примерно десять мужчин. Во время потасовки звучала стрельба.

Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. Пострадавших нет.

Оперативники составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство». Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК («Хулиганство»).

Одного из участников драки задержали. Ему 28 лет.

Напомним, недавно в Волгограде мужчины поссорились из-за оскорбления в родительском чате. Один из них ударил другого, тот скончался.

После трагедии родителей призвали использовать школьные чаты только для информирования.