В Петербурге завели дело из-за драки после ссоры в родительском чате

В Санкт-Петербурге завели дело из-за драки после ссоры в родительском чате. Об этом
Драка произошла вечером в субботу, 21 ноября, во дворе на проспекте Тореза. Ее участниками стали примерно десять мужчин. Во время потасовки звучала стрельба.
Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. Пострадавших нет.
Оперативники составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство». Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК («Хулиганство»).
Одного из участников драки задержали. Ему 28 лет.
Напомним, недавно в Волгограде мужчины поссорились из-за оскорбления в родительском чате. Один из них ударил другого, тот скончался.
После трагедии родителей призвали использовать школьные чаты только для информирования.