В ГИБДД рассказали детали изменений в сдаче экзамена на «права»

Глава ГИБДД России пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости о деталях изменений в сдаче экзамена на «права». По его словам, инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.

Черников пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен». Глава ГИБДД отметил, что из-за «низких знании и умении» ежегодно на дорогих погибает более 700 молодых водителей.

Ожидается, что новый регламент по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений вступит в силу с 1 апреля. Как и прежде, документ предусматривает штрафные баллы, их от одного до трех начисляют за нарушения. Самые грубые ошибки (например, непристегнутый ремень или телефон за рулем) вынесены в отдельный блок, за них экзамен завершают сразу. Положительную оценку ставят, если штрафных баллов меньше пяти.