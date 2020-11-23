В девяти рязанских районах два дня будут отключать телерадиовещание
24 и 25 ноября специалисты займутся монтажом оборудования на РТПС Мосолово. Из-за этого с 9:00 до 17:00 полностью отключат передающее оборудование в Кораблинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шиловском районах.
В девяти районах Рязанской области два дня будут отключать телерадиовещание. Об этом
24 и 25 ноября специалисты займутся монтажом оборудования на РТПС Мосолово. Из-за этого с 9:00 до 17:00 полностью отключат передающее оборудование в Кораблинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шиловском районах.
«Режимы работы других объектов филиала, выполняющих трансляцию телевизионных и радиопрограмм, осуществляются без изменений», — отметили в ведомстве.